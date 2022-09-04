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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. شهد رمزي تطلب الدعاء لشقيقها بعد دخوله غيبوبة

شهد رمزى
شهد رمزى

نشرت المنتجة شهد رمزي مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى تطالب فيه محبيها بالدعاء لشقيقها صلاح الذى مازال راقدا فى العناية المركزة. 

 

وقالت شهد رمزى : “النهارده عيد ميلادي عايزاكو وانتو بتقولولي كل سنه وانتي طيبه تدعو لصلاح يقوم بالسلامة ربنا رب المعجزات أملي كبير أوي انه يقوم ويبقي وسطنا ومش قصدي أضايقكوا أنا قصدي تدعو له عشان مفيش حاجة ترد القدر غير الدعاء شكرا لأي حد بيدعيلوا وعارفة أنه فيه كتير بيدعولوا شكرا أوي". 

شهد رمزى  

وكانت وجهت المنتجة شهد رمزي رسالة مؤثرة لشقيقها صلاح رمزي، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ودخوله أحد المستشفيات.

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ونشرت شهد رمزى صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت "الله يشفيك يا اخويا يا حته منى بحبك وبموت فيك".

 

 ويتواجد صلاح رمزي نجل المنتج الراحل محمد حسن رمزي وشقيق الفنان شريف رمزي، فى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، وتطورت الأمور وأصبحت حالته حرجة ودخل فى غيبوبة.

شهد رمزى 
شهد رمزي المنتجة شهد رمزي أعمال شهد رمزى أخبار شهد رمزى Arts Entertainment

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