أحمد زايد : مزيد من الإنجازات في مصر الـ 10 سنوات المقبلة

رد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية على بعض المثقفين الذين ينكرون ذكرى المعراج وقال إن ذكرى الاسراء والمعراج حقيقة ثابتة ونسلم بها وتساءل قائلا " ماذا نستفيد بإنكارها؟!".

وقال زايد خلال لقائه مع الإعلامية إيمان ابو طالب، في برنامج بالخط العريض الذي تقدمه على شاشة قناة الحياة مساء الجمعة، إنه يرفض فكر ابن تيمية موضحا أن الدين وسيلة للتقدم وليس القتل وقد كتب ذلك منذ ٢٠ عاما وأوضح أن الدين لا يجب استخدامه لفرض الوصاية على الناس.



وعن توقعه لمستقبل مصر بعد ١٠ سنوات قال زايد انها ستشهد المزيد من الإنجازات ويجب أن يؤمن المصريين بمسيرة التقدم التي تشهدها مصر حاليا .



برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساءا كل يوم جمعة تقديم الإعلامية ايمان ابو طالب.

