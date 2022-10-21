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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة العمل المالي تشطب باكستان من قائمة الدول الممولة للإرهاب

علم باكستان
علم باكستان

أعلنت هيئة الرقابة الدولية "مجموعة العمل المالي" عن شطب باكستان من القائمة الرمادية للدول المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة رحبت بها إسلام آباد.

ورحبت مجموعة العمل المالي "بالتقدم الكبير الذي أحرزته باكستان في تحسين" سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت باكستان مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي منذ العام 2018.

ويمكن أن يؤدي الادراج في القائمة الرمادية لهيئة الرقابة، ومقرها باريس، إلى تنفير المستثمرين والدائنين، ما يضر بالصادرات والإنتاج والاستهلاك.

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ويعني إعلان اليوم الجمعة أن باكستان لن تخضع بعد الآن لمزيد من المراقبة من مجموعة العمل المالي.

ورحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالقرار، قائلا إن شطب بلاده من القائمة هو "إثبات لجهودنا الحازمة والمستمرة على مر السنين أود أن أهنئ قيادتنا المدنية والعسكرية وكذلك جميع المؤسسات التي أدى عملها الجاد إلى نجاح اليوم ".

وتعتبر"القائمة الرمادية" من البلدان ذات المخاطر العالية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكنها التزمت رسميا بالعمل مع فريق مجموعة العمل المالي لإجراء تغييرات. وتتكون مجموعة العمل المالي من 37 دولة عضو، منها الولايات المتحدة، ومجموعتين إقليميتين هما مجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية. 

باكستان الإرهاب تمويل الإرهاب مجموعة العمل المالي إسلام آباد

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