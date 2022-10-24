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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاء علي: مصر أحرزت مركزا متقدما في مجال الطاقة

السيسي
السيسي

قالت الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد والطاقة ؛ إن مصر خاضت حرب شرسة لجعل مصر المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة ثم وضعت مصر استراتيجية تأمين إمدادات الطاقة مع تنوعها لإدارة الطلب وضمان الاستدامة وحوكمة هذا القطاع لتصبح مصر رقم كبير في قطاع الطاقة دولياً.

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وأضافت وفاء علي، خلال مداخله هاتفية على قناة المحور الفضائية في برنامج 90 دقيقه؛ أن الدولة سعت للنجاح في هذه العملية كم انا الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة جعلت الدولة في مكانة أخرى.

 أوضحت أستاذة الاقتصاد والطاقة؛ أن مصر تعتبر رائدة في مجال البحث والاستكشاف والاستثمار في مجال الطاقة مما جعلنا ناجحين في هذه الاستراتيجية التي وضعتها الدولة.

 

وأشارت إلى أن مصر تعتبر على الخريطة العالمية في مجال الطاقة في الأسواق العالمية مع تنامي الطلب؛ مضيفه أن الدولة التي تصدر البترول ستعقد اجتماعات مع مصر في القاهرة رقم ٢٤.وسيحضره11 أعضاء دوله أعضاء و 8 دول مراقبين؛ موضحه أن مصر المركز رقم ١٣ وأحرزت مركزا متقدما ف مجال الطاقة.

https://youtube.com/watch?v=SdR8uSe7Ykk&feature=share

 

وفاء على الطاقة إمدادات الطاقة أخبار التوك شو اليوم

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