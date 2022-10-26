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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد صلاح عبداللطيف : لا يوجد لاعب بالأهلي يقلق الزمالك في السوبر|فيديو

صدى البلد

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، أن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ليست لها مقاييس.

وأشار عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» للإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن المعطيات قبل المباراة تقول إن الزمالك أفضل من ناحية الجاهزية على عكس الأهلي، الذي لديه جهاز فني جديد، مضيفًا أن الفترة التي تولي فيها مارسيل كولر تدريب الأهلي غير كافية حتى الآن، لكي يعرف اللاعبون فكر المدرب، ويتم تطبيقه بشكل تام.

وعمّا يقلقه من لاعبي الأهلي قبل مباراة السوبر، أجاب قائلًا: «لا يوجد لاعب في الأهلي يقلق الزمالك في مباراة السوبر».

ورأى وليد صلاح عبد اللطيف أن سيف الجزيري وأحمد سيد زيزو وحسام عبد المجيد أبرز أسلحة الزمالك في المباراة وكذلك أحمد فتوح، معتبرًا أن الزمالك لديه حلول أكثر في المباراة.

توقعات عبداللطيف لمباراة الأهلي والزمالك

وعن توقعه حول هوية الفائز في المباراة، قال عبد اللطيف: «أعتقد أن الزمالك هو من سيحسم المباراة لصالحه».

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