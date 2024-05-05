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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن خسائره من هجوم حماس على معبر كرم أبوسالم |صور

هجوم صاروخي من حماس
هجوم صاروخي من حماس على معبر كرم أبوسالم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة من جنوده في الهجوم الصاروخي الذي شنته حماس بالقرب من معبر كرم أبو سالم في جنوب إسرائيل في وقت سابق من اليوم.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، حدد جيش الاحتلال الجنود القتلى وهم؛ الرقيب روبن مارك مردخاي أسولين، 19 عاما، من كتيبة شاكيد التابعة للواء جيفاتي، من رانانا. والرقيب إيدو تيستا، 19 عاما، من كتيبة شاكيد التابعة للواء جيفاتي، من القدس. والرقيب تال شافيت، 21 عاما، من الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال، من كفار جلعادي.

وأضاف جيش الاحتلال أن 11 جنديا آخر أصيبوا في الهجوم الصاروخي، بما في ذلك جنديان من الكتيبة 931 وجندي من كتيبة شاكيد المدرجة في حالة خطيرة.

وأطلقت حماس أكثر من 10 صواريخ في هجوم اليوم.

وقال جيش الاحتلال إن التحقيق الأولي الذي تم اجراؤه بشأن إطلاق حماس صواريخ على معبر كرم أبو سالم أفاد بأنه تم اطلاق الصواريخ من منطقة على بعد بضع مئات من الأمتار من المعبر.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن هجوم بقذائف الهاون على معبر كرم أبو سالم، لافتة إلى أنها استهدفت قاعدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

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