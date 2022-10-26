محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن ماذا سيكون مصير القاتل محمد عادل قاتل طالبه المنصورة نيره اشرف

عند سماع خبر وفاة المحامي فريد الديب، تبادر لأذهان الكثير قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف واللي تولى فيها المحامي الراحل فريد الديب الدفاع عن المتهم بقتلها محمد عادل، فا ما هو مصير القاتل محمد عادل بعد وفاة فريد الديب و الجدير بالذكر أن المحامى فريد الديب تقدم بمذكرة للطعن في حكم المحكمة بحقه بالإعدام شنقا، و هذا ما سيجيب عليه المحامى الثانى الذي يدافع عن المتهم ايضا،

بعد وفاة المحامي الكبير فريد الديب، دفاع المتهم محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، كشف المحامي أشرف نبيل دفاع المتهم أيضا عن مستجدات في مرحلة النقض على حكم إعدام المتهم الصادر من محكمة جنايات المنصورة في يوليو الماضي عقب تقديم مذكرة الطعن، وانتهاء المهلة المحددة لقبولها في 5 سبتمبر الماضي، وتحديد جلسة 26 يناير للمرافعة أمام محكمة النقض لإتخاذ قرار في قبول الطعن أو رفضه.

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