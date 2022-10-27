وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادي الجديد يُكرمان الفائزين بمنحة "Confejes"

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة اليوم، أبناء المحافظة الفائزين بمنحة تمويل المشروعات الصغيرة بالتعاون مع منظمة Confejes (مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقةبالفرنسية ).

وأوضح الزملوط أن المحافظة حصدت ٦ مشروعات من إجمالي ٨ مشروعات فائزة على مستوى الجمهورية، تم إختيارها وتقديم تمويل نقدي لأصحابها بقيمة ٨٠ ألف جنيه لكل منهم، لإقامة مشروعات صغيرة في المجالات الزراعية والصناعية المختلفة . مقدمًا التهنئة للفائزين ومتمنيًا لهم التوفيق في مراحل التنفيذ القادمة.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد شارك بمؤتمر إطلاق النسخة ال١٧ من مؤتمر الشباب لتغير المناخ COy17، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و السيدة ايلينا بانوفا الممثل المقيم لمنظمة الامم المتحدة بمصر، والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من (٢-٤)نوفمبر القادم.

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