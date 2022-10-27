عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادي الجديد يُكرمان الفائزين بمنحة "Confejes"

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة اليوم، أبناء المحافظة الفائزين بمنحة تمويل المشروعات الصغيرة بالتعاون مع منظمة Confejes (مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقةبالفرنسية ).

وأوضح الزملوط أن المحافظة حصدت ٦ مشروعات من إجمالي ٨ مشروعات فائزة على مستوى الجمهورية، تم إختيارها وتقديم تمويل نقدي لأصحابها بقيمة ٨٠ ألف جنيه لكل منهم، لإقامة مشروعات صغيرة في المجالات الزراعية والصناعية المختلفة . مقدمًا التهنئة للفائزين ومتمنيًا لهم التوفيق في مراحل التنفيذ القادمة.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  قد شارك بمؤتمر إطلاق النسخة ال١٧ من مؤتمر الشباب لتغير المناخ COy17، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و السيدة ايلينا بانوفا الممثل المقيم لمنظمة الامم المتحدة بمصر، والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من (٢-٤)نوفمبر القادم. 

آداب الوادي الجديد تنظم الملتقى الأول للتغيرات المناخية وآثارها على التنمية المستدامة

312851626_487389090087657_5714426389744641190_n
312851626_487389090087657_5714426389744641190_n
اثناء التكريم (1)
اثناء التكريم (1)
اثناء التكريم (2)
اثناء التكريم (2)
اثناء التكريم (3)
اثناء التكريم (3)
اثناء التكريم (4)
اثناء التكريم (4)
اثناء التكريم (5)
اثناء التكريم (5)
اثناء التكريم (6)
اثناء التكريم (6)
اثناء التكريم (7)
اثناء التكريم (7)
اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد وزير الشباب التنمية المستدامة وزير الشباب والرياضة الأمم المتحدة أشرف صبحي الشباب والرياضة المشروعات وزيرة البيئة محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة وأحمد العوضي استجابوا بعد فيديو بكائه..مصطفى يكشف تفاصيل إصابته المأساوية لسنوات..خاص

القبض الجاي.. الحكومة للمواطن: زيادة الـ300 جنيه على المرتبات مدى الحياة

تراجع الأوفر برايس.. انخفاض يصل لـ 150 ألف جنيه في أسعار السيارات

ثغرة كبيرة.. ميدو يحذر الزمالك من مشاركة هذا اللاعب بالسوبر أمام الأهلي

إصابة مسلم بوعكة صحية وخضوعه لجراحة عاجلة.. صور

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 اكتوبر 2022.. وعيار 21 يسجل 1140جنيها للجرام

النائب العام يأمر بإحالة سبعة متهمين إلى الجنايات في تعذيب صيدلي حلوان

قوى عاملة النواب : قرارات الرئيس السيسي بزيارة الأجور تاريخية

موضوعات متعلقة

السونار وتطبيقاته في حيوانات المزرعة.. ورشة عمل بـ طب بيطري الوادي الجديد

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|خبراء يبشرون بانخفاض أسعار الهواتف في مصر قريبا..وأفضل موبايلات شاومي تشتريها في 2022

بشكل نهائي.. تغيير سن استخراج البطاقة الشخصية| وهذه عقوبة المتأخرين

هبوط شديد في سعر الدولار العالمي

ارتفاع قياسي في أسعار النفط العالمية

تخلصوا من ملابسكم القديمة .. اعرف السبب

العراق .. البرلمان يصوت اليوم على الثقة بحكومة السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتاني مرة.. ياسمين صبري ولجين عمران بنفس الفستان| مين أحلى

طريقة عمل كيكة الحليب التركية في المنزل.. أحلى من المحلات

خلال عيد ميلادها…فستان وضع إليسا في مأزق|شاهد

سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة على السوشيال الميديا| مش هتصدق

فيديو

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ