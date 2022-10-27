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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرور 100 عام .. ضباط المراقبة الجوية يكرمون المتميزين في احتفالية النادي | صور

صدى البلد

كرم نادي ضباط المراقبة الجوية، برئاسة كابتن أحمد عبدالفتاح، عدد من ضباط المراقبة الجوية المثاليين من العاملين بالمحطة المركزية وعدد من المحطات بالمطارات المصرية وعدد أيضا من ضباط المراقبة الجوية المحالين إلى التقاعد، وذلك تقديرا لجهودهم ودورهم في الحفاظ على الحركة الجوية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الذي ينظمها نادي ضباط المراقبة الجوية، بمناسبة يوم المراقب الجوي العالمي، والذي يتزامن أيضا مع مرور 100 عام من المراقبة الجوية.

وشهد الحفل، عرض لفيلم تسجيلي عن بداية تاريخ المراقبة الجوية، بما يبرز تطور المراقبة الجوية منذ ظهورها عام 1922، وحتى الآن، كما شهدت الاحتفالية عرض لعدد من رسائل التهنئة للمراقبين الجويين المصريين من قبل زملاءهم بعدد من دول العالم.

وأعرب كابتن أحمد عبدالفتاح رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، عن تقديره لحضور وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، وقيادات وزارة الطيران المدني وقيادات الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، لمشاركة ضباط المراقبة الجوية احتفال يومهم العالمي.

وأكد رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، على استمرار جهود النادي الداعمة لجميع المراقبين الجويين وتوفير كافة الخدمات للمراقبين وأسرهم أيضا، واستعرض جهود النادي خلال الفترة الماضية لدعم المراقبين وأسرهم وأيضا في عقد بروتوكولات تعاون مشتركة مع مختلف الجهات من توفير أفضل الخدمات للمراقبين الجويين.

ومن جانبه كرم أعضاء مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية، رئيس النادي كابتن أحمد عبدالفتاح، وأعربوا عن تقديرهم للجهود التي يبذلها لخدمة المراقبين وأعضاء النادي وأسرهم.

وحضر الاحتفالية، التي انعقدت في نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، إلى جانب وزير الطيران الفريق محمد عباس حلمي، المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، ورئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية كابتن أهاب محي، وكابتن هشام طنطاوي نائب رئيس شركة الملاحة الجوية، وقيادات شركة الملاحة الجوية، بالإضافة إلى أعضاء نادي ضباط المراقبة الجوية برئاسة كابتن أحمد عبدالفتاح.


وحضر من أعضاء مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية كلا من (محمد عبدالمنعم .  أحمد شادي . معتز لاشين . يوسف إبراهيم. محمد رشوان. محمد مصطفى عجوة. محمد حسن . محمد امبابي . أحمد السعيد ).

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ضباط المراقبة الجوية

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