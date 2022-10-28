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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديانج: شاهدت مباراة الأهلي والزمالك في المنزل.. وكنت واثقا من الفوز |فيديو

صدى البلد

قال المالي اليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، إنه شاهد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري من منزله وذلك بعد غيابه عن اللقاء الذي أقيم اليوم على استاد هزاع بن زايد وفاز فيه الأحمر بهدفين دون رد.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل لاعب من الأهلي يقوم بتعويض غياب أي لاعب زميله في المباراة وهو ما حدث بالفعل.

وأكد المالي اليو ديانج أن الأهلي نجح في الفوز على الزمالك في البطولة بمن حضر في المباراة، كاشفا أنه كان واثقا من فوز الأهلي باللقب الذي حصده للمرة الثانية عشر في تاريخه.

وأشار المالي اليو ديانج إلى أنه طمأن الجماهير على اصابته، وأنه اقترب من العودة للمباريات قريبا موضحا أن الهدف الثاني الذي سجله كريم فؤاد هدف رائع للغاية، موضحا أن الهدف الذي سجله البرازيلي برونو سافيو يعد شهادة ميلاد له لجماهير الأهلي.


 


 

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