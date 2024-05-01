معرض أبو ظبي للكتاب يرفع شعار الطفل أولا

شهد معرض أبوظبي للكتاب والذى تحل مصر ضيف شرف به فى أيامه الاولى إقبالًا كبيرًا وواضحًا من قبل الأطفال، مما يدل على الاهتمام المتزايد بالطفل وتعزيز ثقافة القراءة والتعلم في المنطقة.

وشهد المعرض أيضًا تنظيم رحلات مدرسية خصصت للطلاب لزيارة المعرض واستكشاف الكتب والأنشطة المتعلقة بالقراءة.

وتعتبر الرحلات المدرسية إلى معرض الكتاب فرصة قيمة للطلاب للاستفادة من تجربة مثرية في عالم القراءة والثقافة.

وتعد هذه الرحلات فرصة لتوسيع مداركهم الثقافية وتعريفهم بمختلف أنواع الكتب والأدب والمعرفة.

وتمثل هذه الفعالية جزءًا أساسيًا من جهود تعزيز الوعي الثقافي للأطفال وتشجيعهم على الاستمتاع بالقراءة واكتشاف المعرفة بشكل مباشر.

وتشمل الأنشطة القراءة الجماعية، وورش العمل الإبداعية، والمسابقات الثقافية، وجلسات توقيع الكتب، وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى تشجيع الطلاب على القراءة وتنمية مهاراتهم اللغوية والثقافية.

وقد أظهر الأطفال اهتمامًا كبيرًا بالمعرض والكتب المعروضة، حيث استمتعوا بالتفاعل مع الكتب والقصص والأنشطة المختلفة. وعبر العديد من المعلمين والمربين عن سعادتهم بالاستجابة الإيجابية التي أبداها الطلاب واهتمامهم الواضح بالقراءة والتعلم.