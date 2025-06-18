مصطفى الفقي: إيران تحارب باسم الفارسية لا الإسلام.. نظامها عقائدي يصعب إسقاطه

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، أن هناك نزعة فارسية قديمة لدى إيران للسيطرة على المنطقة، وهي ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى جذور تاريخية، موضحًا أن لدى الإيرانيين مشاعر داخلية تنطوي على مسحة من الاستعلاء، لافتًا إلى أن الشاه الإيراني قبل الثورة كان يتحدث بصيغة أنه من يقرر ويفعل في المنطقة.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، أن تحركات إيران لا تأتي من منطلق إسلامي، وإنما بدافع قومي فارسي، مشيرًا إلى أن سلوكها في الإقليم يهدف إلى إثبات وجودها ونفوذها، وليس من باب نصرة الدين، قائلًا "الإيرانيين يسعون إلى ترسيخ وجودهم في المنطقة من خلال هذه التحركات، لكنهم لم يستوعبوا بعد التحولات الكبيرة التي طرأت على المشهد الإقليمي مؤخرًا".

وأوضح مصطفى الفقي، أن نظام الحكم في إيران هو نظام عقائدي، ومن المعروف أن إسقاط الأنظمة العقائدية أمر في غاية الصعوبة، موضحًا أن الدور الإيراني يمتزج فيه الدين بالسياسة، مما يجعل مواجهته أكثر تعقيدًا وصعوبة، متابعا: "صديق إيران الحالي هي الدولة المعادية لأمريكا، وكثير من الدول لا تريد لإيران انتصار، وإيران تحارب من أجل هيبتها في المنطقة، وتحاول التقليل من حجم الخسائر".