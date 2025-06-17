خبير استراتيجي: لجوء إسرائيل إلى امريكا في حرب إيران "قلة حيلة".. استنفدت كل طاقتها

أكد العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن التطور في المشهد العسكري الراهن يتمثل في قدرة إيران على تحديد الأهداف بدقة، مشيرًا إلى أن إيران أطلقت بالأمس 18 صاروخًا، وكانت النتائج مذهلة، شملت استهداف مبنى تابع لجهاز الموساد.

وأضاف محمود محيي الدين، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن إيران لديها القدرة على تحديد المناطق الحيوية في إسرائيل واستهدافها، مثل مناطق تابعة للموساد، لافتًا إلى أن إيران أغرقت إسرائيل بـ300 مسيّرة و200 صاروخ، بهدف جسّ النبض والوقوف على قدرات الدفاع الإسرائيلي، وهو ما هز إسرائيل دفاعيًا، بعد أن تم اختراق أنظمة الدفاع الإسرائيلية.

وأوضح محمود محيي الدين، أن الصواريخ التي استخدمتها إيران في بداية الضربة كانت من الطرازات القديمة وليست المستحدثة، مؤكدًا أن هذه الصواريخ الإيرانية نجحت في اختراق القبة الحديدية وكشفت حقيقتها، مضيفًا: "لدي قناعة أن الجانب الإسرائيلي استنفد كل طاقاته، واللجوء إلى الجانب الأمريكي هو تأكيد على ذلك"، منوهًا بأن إسرائيل تطلق أمنيات لشعبها بأنها مسيطرة جوًّا على الأجواء الإيرانية، رغم أن المسافات بعيدة جدًا في العمق الإيراني.

وأوضح أن الجانب الإسرائيلي استنفد كل طاقته، ولجوؤه لأمريكا يؤكد قلة حيلته، مشددًا على أن إسرائيل تحتاج إلى 30 طائرة في سماء إيران بشكل دائم حتى تعلن السيطرة الجوية الكاملة، وهو ما لا تمتلكه حاليًا.