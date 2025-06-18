مصطفى الفقى: مصر تمثل نموذج الحكمة والرشادة في المنطقة وإسرائيل تحاول استفزازها

أكد الدكتور مصطفى الفقي، أن مصر تمثل نموذج الحكمة والرشادة في المنطقة بينما اسرائيل تحاول استفزازها، مشددا على أن اسرائيل تعمل ضد مصر والسعودية وضد أي قوة اقليمية عربية والدعم الامريكي لإسرائيل سيظل دائما، وعقب: "إذا تململ ترامب من تصرفات اسرائيل فالمجتمع الامريكي لن يتململ".

وأوضح مصطفى الفقى، خلال حواره مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن اسرائيل ترى أن أمامها 3 قوى هم تركيا وإيران ومصر واسرائيل تسعى لمواجهة مصر بشكل غير مباشر من خلال ضغوط سياسية واقتصادية لتغيير العقلية المصرية المعادية لإسرائيل، مؤكدا أن كل ما يحدث في المنطقة ينهى فكرة القبول الطوعي بإسرائيل وإذا خيرت امريكا بحماية تركيا أو مصر أو اسرائيل فستختار اسرائيل بالطبع.

وأشار مصطفى الفقي، إلى أنه لا يمكن أن تقدم اسرائيل على حرب بدون موافقة امريكا، مؤكدا أن الدولة المصرية تمسك بتلابيب الحكمة والهدوء لمنع أي أحداث يكون من شأنها دمار المنطقة بالكامل، لافتا إلى أن الرئيس السيسي نأى بنفسه عن التصريحات الحادة ما عدا ملف التهجير.