سياحة النواب تهنئ الرئيس: عمال مصر هم فخر وكنز هذا الوطن

هنأت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر الأوفياء بمناسبة عيد العمال.

وقالت نورا علي، في تصريحات لها، إن الاحتفال بهذه الذكرى هو تتويج لمسيرة عطاء واخلاص ممتدة منذ فجر التاريخ، كانت ولا تزال ركيزة أساسية في نهوض هذا الوطن وتدشين حضاراته الرائدة.

وأضافت نورا علي، أن عمال مصر هم فخر وكنز هذا الوطن الذي يقدم العطاء دون انتظار أي مقابل، وهم وقود البناء الحقيقي في مسيرة البناء والتنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، وهم سواعد مصر الفتية التي لم تتخلى عن بلادها يومًا.

وأشارت إلى أن عمال مصر يظلون رمزًا للوفاء والوفاء والإخلاص والعزيمة والإرادة والإصرار، ويظلون دومًا عنوان التحدي وكسر المستحيل، فأيديهم شقت مصر الجبال لتصنع حضارة حديثة، وبعرقهم بَنَتْ وعمَّرت الأرض.

وتابعت: "وأود أن أخص بالذكر العاملين في قطاع السياحة فهم بحق ركيزة ووقود هذا القطاع الحيوي ولهم دور عظيم في استعادة مكانته ودوره كواحدًا من أهم مصادر الدهل القومي"