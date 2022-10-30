ضبط مسجل خطر أشعل النيران في شقة ابنة زوجته قبل زفافها لخلافات ٱسرية بالمحلة

تمكنت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي عاطل مسجل شقي خطر بارتكابه واقعة إضرام النيران في شقة سكنية مملوكة للابنه زوجته وإشعال محتوياتها من العفش والأثاث قبيل زفافها بشهرين يسبب خلافات أسرية مع زوجته لرفضها إعطائه مبلغا ماليا بقرية محلة ابوعلي بدائرة مركز المحلة الكبرى.



ونجحت قوات الحماية المدنية من إخماد نيران الحريق التي اندلعت جراء استخدام المتهم مواد حارقة دون وقوع إصابات أو ضحايا.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بقرية محلة أبو علي بدائرة مركز المحلة .

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والمقدم محمد برلسي مفتش مباحث مركز شرطة المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

وبمقابلة الزوجه الضحية وجهت اتهاما إلي زوجها الثاني بإضرام النيران في اثاث ومحتويات شقة ابنتها بالكامل قبيل زفافها انتقاما منها بعدما رفضت طلبه بامداده مبلغا ماليا ورفضت ان تعطيه اياه، مما دفعه للانتقام منها واحضار بنزين واشعال النيران في الشقة.



وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المحلة برئاسة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة انتقاما من زوجته .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهم علي ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.