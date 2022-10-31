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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: تشافي متخوف من إمكانية عودة ميسي لـ برشلونة.. تفاصيل

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قلق من احتمالية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف الفريق مجددًا.

ورحل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة العام الماضي لينتقل لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن استمر قرابة الـ 17 عامًا في صفوف الفريق الكتالوني.

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وذكرت صحيفة “ ذا أثلتيك” البريطانية، بأن نادي برشلونة سيحاول التعاقد مع ميسي الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة “ ديلي إكسبريس” البريطانية، بأن تشافي قلق من عودة ميسي، في ظل وجود البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي سيجد صعوبة في دمج ذلك الثنائي المذكور سلفًا، في تشكيل برشلونة، ما قد يُشكل مُعضلة قد تقف حائلًا أمام إتمام الصفقة من الأساس.

وتابعت الصحيفة بأن تشافي يرى بأن برشلونة يملك العديد من الخيارات في الشق الهجومي في الفريق، وحال عودة اللاعب الأرجنتيني، فقد يجلس على مقاعد البدلاء.

ليفاندوفسكي ينجح في إثبات تفوقه مع برشلونة

وأضافت الصحيفة بأن برشلونة استقدم ليفاندوفسكي ليكون النجم الأول مع الفريق، وهو ما قد يصطدم بطموحات إدارة النادي الكتالوني وميسي في الاجتماع سويًا مرة أخرى.

وسجل ليفاندوفسكي المنتقل حديثًا من فريق بايرن ميونخ، 18 هدفًا مع برشلونة بمختلف المسابقات.

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