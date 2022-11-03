التشيك تخطط لإغلاق سفارتها بـ مالي وقنصليتها في الصين

أعلنت جمهورية التشيك أنها تخطط لإغلاق سفارتها في مالي وقنصليتها العامة في مدينة تشنجدو الصينية.



وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية التشيكية، راديك روبيش - خلال اجتماع للجنة الشئون الخارجية بالبرلمان حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الخميس - إن تشغيل المكتبين ليس له معنى من الناحية الاستراتيجية أو الأمنية أو الاقتصادية.



وأوضح أن مسألة إنشاء سفارة في مالي كانت تتعلق بمشاركة الجيش التشيكي في مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية في الدولة الإفريقية، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام الجاري.



ولفت إلى أن الدبلوماسية التشيكية تفكر في إنشاء قنصلية عامة بمدينة مومباي غربي الهند.

