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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. مجهول يدمر سيارة ويترك رسالة صادمة لصاحبها الأمريكي

مجهول يدمر سيارة
مجهول يدمر سيارة

تداول مستخدمو تطبيق التواصل الاجتماعي Reddit صورة صادمة تظهر فيها سيارة متضررة بشدة بعدما حطمها مجهول وترك رسالة اعتذار بجانبها.

وقع الحادث في مدينة ملاهي Epcot الأمريكية، حيث كان مالك السيارة يستمتع بقضاء ليلة هناك يشاهد عرض هانسون عندما ضرب شخص ما سيارته وحطمها دون علمه.

تعويض ورسالة اعتذار

ويبدو أن الشخص المسئول عن الحادث شعر بالأسف لما فعله، وبالتالي، ترك ورقة بقيمة 100 دولار مع كلمة "آسف" بسيطة على الزجاج الأمامي للسيارة.

وقد كانت خطوة ذكية منه، حيث لم يترك الاعتذار مجالًا لمالك السيارة لاتخاذ إجراء قانوني ضده، ربما كان الشخص المجهول يأمل أن يغفر له تحطيمه للسيارة.

يقول صاحب السيارة: "لقد اتصلنا بالأمن لكنهم لم يرسلوا أي شخص لأن السيارة لم تكن تعمل وكانت متوقفة في ملكية خاصة".

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