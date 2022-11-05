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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفو جراف.. جهود صندوق مكافحة الإدمان فى علاج المرضى خلال 2022

صدى البلد

نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق " فيسبوك " انفو جراف عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023"  خلال اول 10 أشهر من عام 2022 ،حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 136 آلاف و200  مريض إدمان " جديد ومتابعة " ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق و الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، منهم 15201 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات ، الأسمرات ، المحروسة ، اسطبل عنتر ، بشاير الخير ، وحدائق أكتوبر ،حي الضواحي ببورسعيد"  والمناطق المجاورة .

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي ،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات  94.66 % بينما بلغت نسبة الإناث 5.34%، بما يشير الى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة ،ولذلك تم تخصيص عدد من الآسرة في المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث.

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