رئيس الحزب الناصرى يطالب بتعزيز التعاون العربي الصيني في كل المجالات

قام وفد من الحزب العربي الديمقراطي الناصري، برئاسة الدكتور محمد ابو العلا ، بحضور ندوة "المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني "الصين في عيون المصريين"، وذلك بدعوة موجهة من لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة.

وضم وفد الحزب الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب ومحسن جلال نائب رئيس عضو المكتب السياسي الحزب مصطفى عبدالنبي الصعيد ي نائب رئيس الحزب عضو المكتب السياسي المستشار عمر ابو عزوز الامين العام للحزب ببني سويف عضو المكتب السياسي، مجاهد ذكي امين تنظم الحزب عضو المكتب السياسي محمد حسن الدشناوي امين محافظة القاهرة بالحزب عضو الأمانة العامة واعضاء الامانه العامه ومحمود وجيه ومحمد بكر وعاطف الهوارى.

وشارك فى اللقاء عادل عامر النائب البرلماني عن دائرة القناطر الخيريه، وقد القي الدكتور محمد ابوالعلا رضوان رئيس الحزب كلمة عن. الصين في عيون المصريين.

وطالب الدكتور أبوالعلا، السفير الصينى بتعزيز التعاون الصينى المصرى فى كل المجالات والدعم للمصر فى الصناعة، مشيدا بالدور الصينى القادم فى مصر.

وطالب ئيس الحزب ، بأن تقف الصين بجانب مصر فيما يخص سد النهضة ، معربا أن مصر أول من شارك لانضمام الصين للأمم المتحدة.