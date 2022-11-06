هل عادت لعصمته؟.. تسريب صورة لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة داخل مطعم| شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للنجمة ياسمين صبري برفقة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أحد المطاعم أمس، لتؤكد بذلك الأخبار المنتشرة بشأن عودتهما مرة أخرى بعد فترة انفصال قصيرة بين الثنائي.

ياسمين صبري تعود للسينما بعد غياب أربع سنوات بفيلم مع أمير كرارة



تعاقدت النجمة ياسمين صبرى، على بطولة فيلم جديد يشاركها فيه النجم أمير كرارة، حيث سيحمل الفيلم اسم «يوم استقالة مجرم»".

ستبدأ ياسمين صبري التحضيرات للشخصية خلال الأيام القليلة القادمة، العمل من تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج حسن المنباوى، الذى يواصل معاينة أماكن التصوير.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبرى، غابت عن السينما منذ أكثر من 4 سنوات، وكان آخر أعمالها فيلم الديزل، الذي عرض عام 2018، وكان من بطولة محمد رمضان وتأليف أمين جمال وإخراج كريم السبكي، وفيلم ليلة هنا وسرور من بطولة محمد إمام الذى عرض عام 2018، من اخراج حسين المنباوى.

ياسمين صبري والسينما:

تعيش النجمة ياسمين صبري حالة من النشاط الفني في السينما حيث ستشارك في عملين خلال الفترة المقبلة .



وفضلت ياسمين صبري التركيز على السينما وتفضيلها على الدراما في تلك الفترة خاصة مع انتعاش السوق والايرادات وابتعادها عن السينما .

وتفضل ياسمين صبري بنسبة كبيرة عدم خوض الموسم الرمضاني المقبل والتركيز على السينما لحين الانتهاء من فيلميها .

ياسمين صبري واسعاد يونس:

حلت الفنانة ياسمين صبري، ضيفه على الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، وتحدثت ياسمين صبري خلال اللقاء عن الأمومة والشائعات التي طالتها طوال الفترة الأخيرة.

كشفت الفنانة ياسمين صبري ، طريقة تعاملها مع الشائعات التي يتم إطلاقها عنها من حين لأخر، قائله: "منذ بداية شهرتي تعلمت من بدري إن الناس هتكون مهتمة وسيكون هناك فضول وسأكون مادة للشائعات".

وأضافت ياسمين صبري: "تقبلت إطلاق الشائعات من بدري ومتعودة عليها ومش برد على الشائعات واتعامل معها بعدم إصدار أي رد فعل ".

واكملت ياسمين صبري:" أي تريند له نهاية واللي يطول التريند الرد على الشائعات “، مضيفة:”عندي اكتفاء رهيب داخلي، ولا أبحث عن طريقة كي أشغل الناس "، مضيفه: "الفنان محمود عبد العزيز قدم نصائح كثيرة لي عندما كنت أشارك معه في مسلسل جبل الحلال وقالي خلي بالك من الدائرة المحيطة بيكي".

كشفت الفنانة ياسمين صبري، أن الأمر الوحيد الذى تسبب لها فى اكتئاب، كان بسبب رسوبها فى مادة الحساب، بالثانوية العامة، مؤكدة أنها لم تخبر أسرتها بهذا الأمر، وقامت بدخول المادة فى الدور الثانى، ونجحت.

ولفتت إلى أن هذا الأمر ظل يسبب لها أزمة، مؤكدة :" مش بحب الحساب خالص" ورسوبي فى الثانوية العامة ما كنش أول مرة.