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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نظر إعادة محاكمة متهم بخلية إمبابة الإرهابية

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الأولي إرهاب، إعادة إجراءات محاكمة المتهم زيد أحمد توفيق محمد أبو راضي "هارب" السن 21 طالب صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ " خلية إمبابة الإرهابية ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصـام أبو العـلا، وغريب محمـد متولي، ومحمـود زيدان، ومحمد نـبيل، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

دائرة الإرهاب

وكانت ذات دائرة الإرهاب قضت بحكمها في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 أخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الامني واستهداف الخدمة الأمنية.

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