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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن 113 رحلة أسبوعية اليوم..

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 6 رحلات طيران دولية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 6 رحلات طيران دولية ضمن 113 رحلة يستقبلها المطار بداية السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم إنهاء إجراءات الوصول للسياح لقضاء إجازتهم فى فنادق البحر الأحمر.

 

وتبين أن رحلات اليوم تصل من عدة مطارات بينها 3 رحلات من إيطاليا، ورحلة من ألمانيا، ورحلة من دولة ملدوفا، والتى تصل لأول مرة للمطار، كذلك رحلة داخلية قادمة من مطار القاهرة الدولى.

 

وكانت أوضحت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، أن من المقرر أن يستقبل المطار بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة 113 رحلة طيران تصل من 15 دولة أوروبية

 

كما تبين أن من بين الـ 113 رحلة الأسبوعية 110 رحلة دولية و3 رحلات داخلية، وتضم الرحلات الدولية 3 رحلات من بلجيكا و5 من هولندا، و21 رحلة من إيطاليا، و26 من المانيا، و16 رحلة تشيكى، و17 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا.

 

كذلك تصل خلال الأسبوع رحلة من المجر ورحلة من فرنسا، ورحلة من استونيا، و5 رحلات من ملدوفا، رحلتين من لاتفيا، و3 من لتوانيا.

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