خبير طاقة : الهيدروجين الأخضر لا يمكن إنتاجه إلا بالكهرباء | فيديو

قال الدكتور هاني النقراشي، خبير الطاقة، إن الهيدروجين الأخضر لا يمكن إنتاجه إلا بطرق خضراء باستعمال الطاقة المتجددة مثل الكهرباء، فهو ينتج من التحليل الكهربائي للماء؛ الذي يفصل ذرات الماء إلى أكسجين وهيدروجين، ويجري استخلاص الهيدروجين واستعماله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التحليل الكهربائي لابد أن يكون مصدر الكهرباء متجدد، ولا يجوز أن تؤخذ الكهرباء من الشبكات العادية التي من الممكن أن يكون مصدرها فحم أو بترول أو غاز، والشرط أن يعمل التحليل الكهربائي بطريقة اقتصادية، وأن يكون الامتداد الكهربائي موجود باستمرار بلا أي تقطعات.

جود احتياطات كثيرة

وتابع أنه لذلك لابد من وجود احتياطات كثيرة من الإمداد الكهربائي، بحيث يكون منتظما، والمعروف أن الطاقات المتجددة كثير منها متقلب ومتقطع؛ مثل طاقة الرياح، «أقترح ما يسمى بالطاقة الشمسية الحرارية، وهو تركيز الإشعاع الشمسي على بؤرة لترتفع درجة الحرارة أكثر من 500 درجة مئوية، ويجري تخزينها في سائل مخصوص، ويمكن أن تعمل وتعطي كهرباء طول الليل حتى ثاني يوم صباحا، وإنتاج الكهرباء ليس إلا تحويل الحرارة إلى كهرباء».