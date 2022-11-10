مطار مرسى علم يستقبل 19 رحلة طيران دولية بينها 3 من التشيك اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 19 رحلة طيران دولية ضمن 113 رحلة يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى غد الجمعة، حيث يتم إنهاء إجراءات الوصول للسياح لقضاء إجازتهم فى فنادق البحر الأحمر.

وتبين أن رحلات اليوم تصل من عدة مطارات بينها 3 من التشيك، ورحلة من مودوفى، ورحلة من لاتفيا، 3 رحلات من ايطاليا، ورحلتين من سويسرا، 5 رحلات من المانيا، ورحلة من هولندا وأخرى من النمسا ورحلة داخلية من القاهرة ورحلة خاصة.

وكانت أوضحت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، استقبال المطار بداية من السبت الماضى حتى غد الجمعة 113 رحلة طيران وصلت من 15 دولة أوروبية.

من بين الـ113 رحلة الأسبوعية 110 رحلات دولية و3 رحلات داخلية

كما تبين أن من بين الـ113 رحلة الأسبوعية 110 رحلات دولية و3 رحلات داخلية، وتضم الرحلات الدولية 3 رحلات من بلجيكا و5 من هولندا، و21 رحلة من إيطاليا، و26 من المانيا، و16 رحلة تشيكى، و17 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا.

كذلك وصلت خلال الأسبوع رحلة من المجر ورحلة من فرنسا، ورحلة من استونيا، و5 رحلات من ملدوفا، رحلتان من لاتفيا، و3 من لتوانيا.