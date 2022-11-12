العقباوي: الشناوي أفضل الحراس في مصر.. وهذه خطة فيتوريا لمواجهة بلجيكا

يرى محمد العقباوي، حارس مرمى المقاولون العرب السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الحارس الأول في مصر.

قال محمد العقباوي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «اختيارات فيتوريا بالنسبة لحراس المرمى جيدة في قائمة منتخب مصر».

أضاف محمد العقباوي : «فيتوريا سيعتمد على أكثر من حارس في ودية بلجيكا وهذا توقعي».

وواصل محمد العقباوي: «محمد الشناوي حارس مرمى مصر الأول بالطبع ومن وجهة نظري لابد من تحضير حراس صغار في السن وشباب».

واختتم حديثه قائلاً: «على فيتوريا تحضير حراس مرمى شباب قادرين على الظهور بشكل مميز خلال المستقبل»