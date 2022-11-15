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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تحقيق 100 مليار دولار صادرات ليس أمرا صعبا على المدى البعيد

النائب محمود سامي
النائب محمود سامي

قال النائب محمود سامي  المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني ،ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي ، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، انه لا يوجد عصا سحرية لحل الأزمات، ولكن المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، هدفهما تقديم بنية أساسية للمستقبل ومساهمة في وضع الحلول.

 

وتابع سامي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد" أن تحقيق 100 مليار دولار صادرات ليس امر صعب على المدى البعيد، مشيرا إلى أنه على  المدى البعيد سنصل الى هذا الرقم، لأنه بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى كفيتنام نجد أنها حققت 300 مليار دولار وذلك لاتخاذها طريق الإصلاح المؤسسي والهيكلي واعتمادها على نفسها ودعم المنتج المحلي واختيار الكفاءات والابتعاد عن عاشقي البيروقراطية .

 

ونوه  إلى ضرورة تدارك المرحلة الراهنة والعمل على تنفيذ توصيات  الحوار والمؤتمر الاقتصادي موضحا ان ذلك سيؤدي إلى تجاوز هذه التحديات لأننا تجاوزنا الكثير سابقا وأزمات وصدمات أكبر من ذلك وهذا هو المعهود من الدولة المصرية أن تظل صامدة واقفة على قدميها.

مجلس الشيوخ الدولة المصرية النائب محمود سامي سياسة ملكية الدولة 100 مليار دولار صادرات

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