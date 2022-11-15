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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون العرب يصدم الأهلي والزمالك بشأن طاهر محمد طاهر وسيف الجزيري

الجزيري
الجزيري

كشف محمد عادل، المشرف العام على فريق المقاولون العرب، أن النادي لديه مستحقات متأخرة من قبل النادي الأهلي، تقترب من مليون جنيه؛ عقب انضمام طاهر محمد طاهر إلى منتخب مصر.

وأوضح محمد عادل، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس، عبر برنامج ملعب البلدوزر، الذي يقدمه مجدي عبد الغني، أن نادي المقاولون العرب، لديه نسبة من مشاركة المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري في كأس العالم 2022 المقام في قطر.

وكان سيف الجزيري، قد انتقل من صفوف المقاولون العرب، إلى صفوف الزمالك الموسم الماضي.

وشهدت قائمة منتخب تونس تواجد اسم سيف الجزيري، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022 المقرر انطلاقها في شهر نوفمبر الجاري وتحديدا يوم 20 نوفمبر.

المقاولون العرب الأهلى منتخب مصر طاهر محمد طاهر سيف الدين الجزيري

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