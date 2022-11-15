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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يشكل لجنة لإدارة أزمة دخول الجماهير مباريات الدوري

محمود الخطيب
محمود الخطيب

قال الإعلامي محمد فاروق إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قررت تشكيل لجنة لإدارة أزمة دخول مباريات الفريق الأحمر ببطولة الدوري الممتاز، خاصة بعد أزمة التذاكر التي نشبت مؤخرًا.

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وأوضح فاروق في تصريحات تليفزيونية: «استقر النادي الأهلي على تشكيل لجنة لإدارة حضور جماهير النادي مباريات الدوري الممتاز تكون برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ومعه محمد شوقي عضو ومجلس الإدارة، وعضو آخر بالمجلس خلال الفترة القادمة لتنظيم حضور الجماهير مباريات الدوري».

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها يوم 27 من الشهر الجاري.

محمد فاروق النادي الأهلي محمود الخطيب الدوري الممتاز العامري فاروق محمد شوقي

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