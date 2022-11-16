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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الوزراء" يستعرض مشروعات التجلي الأعظم في سانت كاترين

صدى البلد

استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، حيث تم التطرق لمعدلات ونسب انجاز الأعمال فى إطار هذا المشروع المهم، والتى تتضمن مشروعات إقامة مركز الزوار، وساحة السلام، وتطوير النزل القائم واستراحة السادات، ومشروع الفندق الجبلي، بالإضافة إلى تصميم النزل البيئي الجديد، ومنطقة الحديقة الصحراوية ودرب موسي، وإنشاء المجمع الإداري الجديد، والحي السياحي الجديد بالإسباعية.

كما تم التعرف أيضاً على موقف مشروعات تطوير منطقة وادي الدير، والحي السكني الجديدة بالزيتونة، ومشروع شبكات طرق الحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق "البلدة التراثية"، وكذا مشروع درء أخطار السيول، ومشروع تطوير المنطقة السياحية، ومشروع تطوير مركز المدينة التراثي القائم، والتي تأتي جميعها أيضاً فى إطار مشروع "التجلي الأعظم".
 

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