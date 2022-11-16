عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبناء مبادرة "ابدأ حلمك".. إسلام أسامة يستعد لعرض مسرحي ضد العنف بالإسماعيلية

اسلام أسامة ابن محافظة
اسلام أسامة ابن محافظة الاسماعيلية

يستعد إسلام أسامة ابن محافظة الإسماعيلية وأحد أبناء مبادرة ابدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة خلال الأعوام الماضية، لتقديم عرض مسرحي مع مجموعة من الشباب لعرضه في محافظة الإسماعيلية. 

شاهد.. لحظة انقلاب تريلا محملة بالأخشاب بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

غرفة الإسماعيلية: استقرار في أسعار الخضر والفاكهة للأسبوع الثالث

العرض المسرحي يهدف إلى رفع الوعي ومواجهة الأفكار الظلامية  والعنف في المحافظات، ومن المقرر أن يتم عرضه بمسارح قصور الثقافة.

يقول إسلام أسامة إن مبادرة ابدأ حلمك منحت له فرصة كبيرة  في التعلم واثقال موهبته والمشاركة في عدد من الأعمال الفنية، لافتا إلي أن فيلم الجواهرجي فرصة عظيمة له في مشواره الفني.

يضيف،  اسلام أسامة، أنه  يعشق المسرح والتمثيل منذ الصغر، ومبادرة ابدأ حلمك منحته فرصة لتحقيق حلمه بالوقوف على خشبة المسرح والمشاركة في عدد من الأعمال المسرحية و الأفلام السينمائية بجوار نجوم الفن،  لافتا إلى أنه سيعمل على تنمية مهاراته سواء في التمثيل أو الكتابة المسرحية ليصبح من المؤثرين.

محافظة الاسماعيلية وزارة الثقافة ابدأ حلمك ثقافة محافظات اسلام اسامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بعد تأجيلها.. الكاف يستقر على موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية |خاص

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

شوبير يصدم عشاق الزمالك: نجم الفريق يغيب 6 أشهر

أسامة نبيه يكشف القصة الكاملة بشأن خناقة إمام عاشور وشيكابالا في الزمالك

موضوعات متعلقة

دعاء ثاني يوم من ذي الحجة .. يفتح لك الأبواب المغلقة

ماذا تقول في العشر من ذي الحجة ؟ 3 كلمات تفتح لك أبواب الجنة

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة .. أفضل 110 أدعية لفك الكرب وانشراح الصدر

قائد قوات الدفاع الجوي لـ "صدى البلد": نمتلك قوة الردع لحماية سماء مصر.. ولدينا أحدث المنظومات العالمية لمواجهة الطائرات بدون طيار

دعاء الاستغفار بعد صلاة الفجر .. وأفضل ذكر قبل شروق الشمس

ما هي سنة صلاة المغرب ؟.. 10 حقائق عنها ينبغي معرفتها

من يؤخر صلاة المغرب.. صليها في وقتها لـ3 أسباب و6 نعم

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. اغتنمها بهذه السنة

ترشيحاتنا

يزوره 70 ألف شخص| صرح الشهيد بالأردن حكاية وطن وتاريخ.. صور

30 شخصا نالوا حريتهم.. لجنة العفو الرئاسي تتوسع في تطبيق مفهوم حقوق الإنسان

يجلب الفقر كالمغناطيس.. الإفتاء تنصح من يشكو قلة الرزق بالإقلاع عن هذا الأمر

يستعد لأمم أفريقيا.. موعد مباراتي منتخب الشباب الوديتين أمام بنين

بالأرقام.. ننشر أهم 5 دول استوردت الذهب والأحجار الكريمة المصرية خلال 2022

تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.. هل تنخفض مرة أخري؟|القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق الحفاظ على الأيدي والأظافر ناعمة.. تعرف عليها

الفيروس التنفسي الخلوي.. أهم الأعراض وطرق علاجه

مش مناسب للمجتمع.. أخطاء صادمة في أزياء النجمات بافتتاح القاهرة السينمائي

بفستان سهرة …الملكة رانيا تثير الجدل بإطلالة أنيقة| شاهد

فيديو

مفاجأة سارة.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض بعد تراجعها |تغطية خاصة

تراجع قوي في أسعار الدولار عالميا.. والذهب عيار 21 يتجاوز 1250 جنيها (تغطية خاصة)

تحذير من الأرصاد.. انخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة وتزايد فرص سقوط الأمطار

عودة الكمامات.. إرشادات مهمة من وزارة الصحة بعد انتشار الفيروس المخلوي التنفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ