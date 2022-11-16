أبناء مبادرة "ابدأ حلمك".. إسلام أسامة يستعد لعرض مسرحي ضد العنف بالإسماعيلية

يستعد إسلام أسامة ابن محافظة الإسماعيلية وأحد أبناء مبادرة ابدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة خلال الأعوام الماضية، لتقديم عرض مسرحي مع مجموعة من الشباب لعرضه في محافظة الإسماعيلية.

العرض المسرحي يهدف إلى رفع الوعي ومواجهة الأفكار الظلامية والعنف في المحافظات، ومن المقرر أن يتم عرضه بمسارح قصور الثقافة.

يقول إسلام أسامة إن مبادرة ابدأ حلمك منحت له فرصة كبيرة في التعلم واثقال موهبته والمشاركة في عدد من الأعمال الفنية، لافتا إلي أن فيلم الجواهرجي فرصة عظيمة له في مشواره الفني.

يضيف، اسلام أسامة، أنه يعشق المسرح والتمثيل منذ الصغر، ومبادرة ابدأ حلمك منحته فرصة لتحقيق حلمه بالوقوف على خشبة المسرح والمشاركة في عدد من الأعمال المسرحية و الأفلام السينمائية بجوار نجوم الفن، لافتا إلى أنه سيعمل على تنمية مهاراته سواء في التمثيل أو الكتابة المسرحية ليصبح من المؤثرين.