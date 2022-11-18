ماتت الأم ولحق بها ابنها .. قرية بالمنوفية تودع سيدة ونجلها في نفس اليوم

سادت حالة من الحزن بين أبناء قرية كمشوش بمركز منوف في محافظة المنوفية عقب وفاة سيدة ونجلها في نفس اليوم حيث توفيا في نفس اليوم وفصلت بينهم ساعات قليلة ليلحق الابن بوالدته.

الحاجه فتحية محروس سيدة من أبناء قرية كمشوش ولها من الأبناء 4 رجال ومنهم طارق الليثي والذي كان يتلق العزاء في أحدي مستشفيات محافظة مطروح.

تلقي الابن خبر وفاة والدته بحالة من الصدمة حيث كان يرتبط بها كثيرا ولكن حالت ظروف مرضه من عدم تواجده في القرية وقت وفاتها حيث توفت الام وتم دفنها عقب صلاة العصر.

أصيب الابن أثناء تواجده في احدي المستشفيات من أجل العلاج بحالة صدمة ودخل في نوبة بكاء شديدة توقف قلبه على أثرها ولكن تم احتجازه في العناية المركزة في محاولة لإعادته للحياة ولكن أعلن الأطباء وفاته عقب ساعات من وفاة والدته.

شيع العشرات من أبناء القرية جثمان الحاجه فتحية عقب صلاة العصر ولكن سرعان ما أعلنوا عن وفاة الابن ولكن الجنازة كانت مساءا عقب وصول الجثمان من محافظة مرسي مطروح.

دفنت الام واعقبها بساعات دفن الابن وسط حالة من الصدمة بين الجميع حيث اتشحت القرية بالسواد حزنا علي وفاة الابن وابنه في يوم واحد.

وأقامت الأسرة عزاء الأم ونجلها حيث توافد أهالي القرية لتأدية واجب العزاء في الأم ونجلها ومواساه أبناءها في مصابهم الأليم.