مساعد وزير الخارجية الأسبق: الدول الصناعية مسئولة عن 96% من الانبعاثات الكربونية

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة المناخ COP27 بمستواها وتنظيمها وحجم المشاركة وأهمية الموضوع الذي يخص قضية التغيرات المناخية، لا تمس قارة أو دولة ولكنها تمس كوكب الأرض كله.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، أن هذا الأداء بقمة المناخ متميز في التنظيم وإدارة الحدث وتقديم أجندة موضوعية تتعلق بالتطبيق وتنفيذ التعهدات في جمع قدرات وإرادة 192 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، ويزيد الحديث في الملف الأخضر وتحميل الأطراف الدولية الالتزام بتنفيذ تعهداتها.

وأكد السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أفريقيا تلوث الأرض 4% من الانبعاثات الكربونية والدول الصناعية 96%.

وأوضح حجازي خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه على دول العالم أن تتكاتف مع بعضها البعض لحل مشكلة المناخ، مشيراً إلي أن قمة مناخية تجتمع فيها الإرادة الدولية كافة لمواجهة الخطر على كوكبنا.





وتابع حجازي أن هناك العديد من رؤساء الدول وخبراء للتوصل إلى حلول لمشكلة المناخ فى الساعات الأخيرة بمؤتمر المناخ، مضيفا: أن الحل الوحيد التكيف مع التغيرات المناخية وبتقليلها .



ونوه حجازي أن مصر تبنت العديد من المشروعات الخضراء والمشروعات الصديقة للبيئة وتعتبر الدولة 0.6 % أضرار على كوكب الأرض.



وأضاف حجازي أن مصر جادة ومسئولة وقائدة فى مواجهة ملف الإرهاب الدولى والهجرة غير الشرعية.