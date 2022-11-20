حملة نظافة بمحمية المانجروف بسفاجا بمشاركة طلاب المدارس

نظم مجمع إعلام الغردقة، بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا، ومحميات البحر الأحمر، وطلاب عدد من مدارس الغردقة، حملة نظافة مكبرة بمنطقة المانجروف جنوب مدينة سفاجا، لرفع مخلفات المنطقة من المواد البلاستيكية الضارة للبيئة.

وأوضح الدكتور تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر، أن الحملة شملت منطقة المانجروف حيث تم رفع مخلفات 2 طن وذلك فى إطار احتضان مصر قمة المناخ cop27.

وأشار الدكتور شادى هلال أبو شادى مسئول التوعية البيئية بجمعية الحفاظ على البيئة" هيبكا"، إلى أنه طبقا للدراسات، يتم إنتاج كميات كبيرة من المنتجات البلاستيكية يوميا بمنطقة البحر الأحمر، ومما لاشك فيه أن نسبة منها يتم التخلص منها بشكل غير صحيح، حيث تنتقل لمياه البحر الأحمر عن طريق وسائل مختلفة من رياح وعوامل تعرية.