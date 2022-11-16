زرعوا شجرة باسمها | وداع مؤثر لمدرّسة متوفاة في الغردقة .. صور

ودع طُلَّاب ومعلمو مَدْرَسَة شدوان بالغردقة ، يامنه محمد بكري، إحْدَى مُعلمات المدرسة بِطَرِيقِه مُؤَثِّرَة والتى تُوُفِّيَت أَمْس.

اتشحت المدرسة بالسواد وعم الحزن على الطلاب والمدرسين والإداريين وجميع العاملين بها، حزنًا على رحيل المعلمة التي وافتها المنية أمس بعد صراع مع المرض.



وفي مشهد مهيب، ارتدت المعلمات الملابس السوداء وحمل بعض الطلاب لافته الوداع، بينا زرع آخرون شجرة باسم معلمتهم، وقرأوا لها الفاتحة وترحموا عليها.

مدير المدرسة يرثى المعلمة بعد وفاتها

وقال أحمد حربي مدير مدرسة شدوان للتعليم الأساسي بالغردقة، إن الراحلة معلمة لغة عربية ورحلت بعد صراع مع المرض الذي خطفها من بين طلابها، وهي في العقد الثالث من عمرها، لافتًا إلى أنه رثاها في طابور الصباح اليوم بكلمات، وهي: «رحمة الله تعالى عليكي ابنتنا وأختنا ومعلمتنا القديرة، زرعتي الحب بين طلابك وزملائك فتسابق الجميع طلاب ومعلمين من أجل وداعك الذي أدمى القلوب، رحمك الله وغفر لك واسكنك فسيح جناته».

مدير التربية والتعليم ينعى المعلمة بعد وفاتها

ومن جانبه قدم هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر خالص العزاء للمعلمة الفقيدة على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مشيدا بأخلاقها وسيرتها العطرة طوال مدة خدمتها بالتعليم