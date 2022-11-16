عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زرعوا شجرة باسمها | وداع مؤثر لمدرّسة متوفاة في الغردقة .. صور

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ودع طُلَّاب ومعلمو مَدْرَسَة شدوان بالغردقة ،  يامنه محمد بكري، إحْدَى مُعلمات المدرسة بِطَرِيقِه مُؤَثِّرَة والتى تُوُفِّيَت أَمْس.

اتشحت المدرسة بالسواد وعم الحزن على الطلاب والمدرسين والإداريين وجميع العاملين بها، حزنًا على رحيل المعلمة التي وافتها المنية أمس بعد صراع مع المرض.

العثور على جثة شخص أربعينى داخل شقة الغردقة

بعد احتفال جوجل به|صور نادرة لعالم البحار حامد جوهر ومقتنياته في الغردقة


وفي مشهد مهيب، ارتدت المعلمات الملابس السوداء وحمل بعض الطلاب لافته الوداع، بينا زرع آخرون شجرة باسم معلمتهم، وقرأوا لها الفاتحة وترحموا عليها.

مدير المدرسة يرثى المعلمة بعد وفاتها

وقال أحمد حربي مدير مدرسة شدوان للتعليم الأساسي بالغردقة، إن الراحلة معلمة لغة عربية ورحلت بعد صراع مع المرض الذي خطفها من بين طلابها، وهي في العقد الثالث من عمرها، لافتًا إلى أنه رثاها في طابور الصباح اليوم بكلمات، وهي: «رحمة الله تعالى عليكي ابنتنا وأختنا ومعلمتنا القديرة، زرعتي الحب بين طلابك وزملائك فتسابق الجميع طلاب ومعلمين من أجل وداعك الذي أدمى القلوب، رحمك الله وغفر لك واسكنك فسيح جناته».

مدير التربية والتعليم ينعى المعلمة بعد وفاتها 

ومن جانبه قدم هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر خالص العزاء للمعلمة الفقيدة على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مشيدا بأخلاقها وسيرتها العطرة طوال مدة خدمتها بالتعليم

الغردقة وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم وفاة معلمة أثناء طابور الصباح وفاة معلمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عزل الطلاب| قرارات مهمة في التعليم بشأن الفيروس المخلوي التنفسي

بعد إقرار الرئيس زيادة أجور الموظفين .. فئات مستحقة لحافز الـ200 جنيه

بعد قرار الحكومة.. تشريع مفاجئ للمقبلين على الزواج

التردد متاح.. قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

الصحة العالمية تحذر من فيروس خطير هذا الشتاء.. تفاصيل

كله ستات.. عقد زواج تونسي يثير ضجة على السوشيال ميديا في مصر

بتكليف من الخطيب | تطور جديد في أزمة كهربا

ترشيحاتنا

وزير الري: تنفيذ مشروعات للتكيف المناخي في أفريقيا بقطاع المياه

قطر تستعين بجماهير من العمالة الوافدة في المونديال مقابل أموال.. ما الحقيقة؟

اتحاد المستثمرين: تشكيل الأعلى للاستثمار سيجذب أموالًا خارجية

هل تعود تدابير كورونا من جديد..الفيروس المخلوي الجديد يثير القلق|وتحذيرات برلمانية بشأنه

7.5% زيادة خلال أسبوع واحد.. أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

ليفاندوفسكي بديلاً .. تشكيل بولندا أمام تشيلي ودياً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار والمصري.. سعر فستان مايان السيد في عيد ميلادها

تصدرت التريند.. شاهد| إطلالات شمس الكويتية بعد إعلان العمل مع خالد يوسف

مستمره في الإثارة.. ميريهان حسين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

فستان جريء.. هنا الزاهد تستعرض أنوثتها بصورة جديدة | شاهد

فيديو

تحديد سعر أرز التموين والسوق الحر وقرارات صارمة للسيطرة عليه ..فيديو

كواليس القبض على عامل النظافة المطرود من كشري التحرير| فيديوجراف

عمرها 14 سنة.. ذهبت لتشتري "حاجة ساقعة" ولم تعد منذ 7 أيام

مفاجأة سارة.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض بعد تراجعها |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ