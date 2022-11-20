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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تحرك سريع.. محافظ البحر الأحمر يزور مصابي حادث الزعفرانة بمستشفى رأس غارب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في تحرك سريع، حرص محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، على التوجه إلى مستشفى رأس غارب المركزي، لزيارة مصابي حادث اصطدام أتوبيس نقل ركاب وسيارة نقل على طريق الزعفرانة - رأس غارب، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

ووجه المحافظ، بتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية للمصابين أولاً بأول، مؤكداً أنه يتابع حالتهم الصحية بنفسه، حتى يتماثلوا للشفاء ويعودوا إلى منازلهم، مقدماً خالص تعازيه لأسر المتوفين، متمنياً من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. 

وقال إن الحادث وقع عقب فجر اليوم، الأحد، وأسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة 30 آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب وتفاصيل الحادث، مؤكداً أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تابع منذ اللحظات الأولى للحادث الموقف وحرص على الاطمئنان على المصابين، موجهاً بتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية للمصابين وسرعة صرف التعويضات، كما تابع وزيرا التنمية المحلية اللواء هشام آمنة والتضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج الحادث أيضاً لحظة بلحظة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة على تقديم جميع أوجه الرعاية للحالات الإنسانية، وفي الأزمات والكوارث بالتنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، كاشفاً عن أنه ستقوم مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر بصرف 50 ألف جنيه إذا كان المتوفى رب أسرة، و25 ألف جنيه حال إذا كان المتوفى أحد أفراد الأسرة، لافتاً إلى صرف مبلغ يتراوح من ألف جنيه وحتى 5 آلاف جنيه، لكل مصاب وفقاً لحالة المصاب وفترة تواجده بالمستشفى.

من ناحيته، أوضح وكيل وزارة التضامن بالبحر الأحمر، أحمد عبيد، بالإضافة إلى المبالغ المالية التي سيتم صرفها لأسر المتوفين والمصابين، فإنه تقرر صرف 350 جنيها إعاشة لكل فرد من أفراد الأسرة، بخلاف تبرعات الجمعيات بالطعام، وتبرعات الهلال الأحمر بالدم والبطاطين، لافتاً إلى أنه متواجد بالمستشفى لمتابعة احتياجات المصابين وأسر المتوفيين تنفيذاً لتوجيهات محافظ البحر الأحمر.

رافق المحافظ، اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور إسماعيل العربي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر حادث تصادم أتوبيس رأس غارب رأس غارب

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