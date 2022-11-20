فرنسا: بدأنا البحث عن سبل لإنهاء حرب أوكرانيا دبلوماسيا

قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، إن فرنسا تبحث مع شركائها، طُرُقًا؛ لحل النزاع في أوكرانيا دبلوماسيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “جورنال دو ديمانش”، قال ليكورنو، ردا على سؤال حول شعوره بشأن تصريحات أمريكا بشأن عدم قدرة أوكرانيا على تحقيق عودة عدد من الأراضي بالوسائل العسكرية: "مع حلفائنا، ندرس الخيارات السياسية الممكنة لإنهاء الصراع في أوكرانيا".

وأضاف: "لا ينتهي الصراع بدون حل سياسي ودبلوماسي”.

وأوضح ليكورنو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ناقش لساعات" مع جميع أطراف الصراع، وأن فرنسا ستواصل القيام بذلك، لكن أوكرانيا وحدها هي التي ستقرر شروط المفاوضات التي تقبلها.

وفي وقت سابق، قال رئيس الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي إن احتمال انتصار أوكرانيا العسكري فيما يتعلق باستعادة الأراضي، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، "منخفض".

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت تطلب بشكل خاص من القيادة الأوكرانية إظهار الانفتاح على المفاوضات مع روسيا.