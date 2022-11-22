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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم تنعى روميو لحود بكلمات مؤثرة.. شاهد

روميو لحود
روميو لحود

نعت الفنانة نانسي عجرم الفنان اللبناني الراحل روميو لحود، بعد ساعات من رحيله عن عمر يناهز الـ 92 عاماً ، وذلك عبر موقع التغريدات العالمي توتير. 

وقالت ناسي عجرم: "‏رحيل روميو لحود خسارة كبيرة للبنان والفن اللبناني، أصدق التعازى لعائلته ومحبيه ولروحه السلام".

توفي الفنان اللبناني روميو لحود فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92 عاماً، بعد أن ترك إرثا فنيا كبيراً.

روميو لحود مخرج ومصمّم استعراضات وشاعر وملحّن لبناني، وُلد في بلدة حبالين في قضاء جبيل. 

درس روميو لحود التعليم الابتدائي في مدرسة القدّيس يوسف في عينطورة، ثم بدأ دراسة هندسة الديكور في جامعة "موزار"، لكنه تحول لدراسة "سينوغرافي ميكانيك" في معهد "مونتكامودزو" في إيطاليا.

بدأ روميو لحود مسيرته المهنية الفعلية في 1964 عندما أعد أوبريتا غنائيا بطلب من جمعية مهرجانات بعلبك في إطار برنامجها "ليالي لبنان". 

وفي 1969، قدّم عروضه في مسرح الأولمبيا في باريس.

تزوج روميو لحود من  ليليان بولان وأنجب منها ابنتين، ثم تزوج بعد وفاة زوجته من ألكسندرا القطريب.

حاز روميو لحود على وسام الأرز الوطني برتبة ضابط، 1995، "بروموسيون إي برستيج"، جنيف، الـ"فوبور"، لبنان، "ابينيه سور سان" (Epiney sur seine)، فرنسا، "غولدن ميدل"، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرزة الذهبية، لبنان، الـ"موركس الذهبي"، لبنان والإسطوانة البلاتينية للأغنية، اليونان. 

لبنان فرنسا الولايات المتحدة الفنانة نانسى عجرم نانسي عجرم

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