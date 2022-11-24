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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للبنات سنة أولى سواقة..عربية BYD بـ 40 ألف جنيه

BYD فلاير
BYD فلاير

تبحث دوماً الفتيات عند اتخاذ القرار بشراء سيارة عن الحج الصغير خاصةً “هاتشباك”، كما ينصح الكثيرون عند اقتناء أول سيارة لإتقان القيادة أن تكون “مستعملة” واعتمادية في إصلاحها، وبالفعل هناك سيارة ماركة BYD التي حققت نجاحاً كبيراً فى السوق المصري مقابل 40 ألف جنيه فقط.

يبلع سعر السيارة BYD فلاير فى سوق المستعمل 40 ألف جنيه، معروضة بأحد المنصات الشهيرة أونلاين لبيع السايارات المستعملة.

BYD فلاير

ودائماً ما يكون المستعمل هو الحل هرباً من ارتفاع الأسعار للسيارات الجديدة، ولكن بشرط الاستعانة بخبير لعدم السقوط فى فخ شراء سيارة معيبة.

جاءت السيارة BYD فلاير موديل 2006، بمحرك سعة 1100 حصان، مع ناقل حركة يدوي، وعداد بلغ 160 ألف كيلومتر، بمعدل استهلاك وقود قليل.

BYD فلاير

من ناحية المقصورة الداخلية، تتسع BYD فلاير موديل 2006 لـ 4 أشخاص بأريحية كبيرة، بالإضافة لزجاج كهربائي، ومكيف هواء.

أما من ناحية الحالة الفنية للسيارة BYD فلاير موديل 2006 فهي مزودة بدهان خارجي للتجديد، وبدون أى دهانات داخلية تماماً، ولونها هو الزيتي، مع فرش داخلي باللون “البيج”، وعجلة قيادة تقليدية مع عدادات قراءة بسيطة.

BYD فلاير
هاتشباك مستعملة byd BYD فلاير BYD فلاير موديل 2006

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