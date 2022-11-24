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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: لم نوجه أي ضربات داخل كييف

صدى البلد

  أكدت وزارة الدفاع الروسية عدم توجيه أي ضربات داخل كييف، وأن كل الدمار الذي أعلنه النظام في العاصمة كييف كان نتيجة سقوط صواريخ أنظمة الدفاع الجوي الأجنبية والأوكرانية.


وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - أن "القوات الروسية أطلقت صواريخ بحرية وبرية عالية الدقة بعيدة المدى ضد نظم القيادة والتحكم العسكري في أوكرانيا، وكذلك ضد منشآت الطاقة ذات الصلة، وقد حققت جميع الضربات أهدافها، وتعطل نقل احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية والأسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية والذخيرة بالسكك الحديدية إلى مناطق القتال".


وأضاف كوناشينكوف أن "المدفعية وطيران القوات الجوية الفضائية الروسية أحبطت محاولة من قبل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية لمهاجمة مواقع القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك بمنطقة خاركوف، وتم تصفية ما يصل إلى 60 جندي أوكراني، وتدمير مدرعة قتالية وشاحنتين صغيرتين".


وتابع أن "الإجراءات النشطة للقوات المسلحة الروسية أحبطت محاولات العدو من قبل مجموعتين تكتيكيتين للهجوم في اتجاه قرى بلوشانكا وشيرفونوبوفكا بلوغانسك في اتجاه كراسنو ليمان، وتم تصفية أكثر من 15 عسكري أوكراني وعربة قتال مشاة وطاقم هاون و3 مركبات".


وفي اتجاه دونيتسك، تم إحباط محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم مضاد في اتجاه قرى فلاديميروفكا وبافلوفكا وفريموفكا، كما تم إحباط محاولة مهاجمة العدو في اتجاه قرية ليفادن بمنطقة زابوروجيه نتيجة لقصف مدفعي استباقي على المنطقة التي تتركز فيها المجموعة التكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية وفقد العدو أكثر من 50 جنديا بين قتيل وجريح ودبابة و6 مدرعات قتالية و3 مركبات.


وضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية مواقع قيادة لواء الدبابات الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية شيفتشينكوفو بمنطقة خاركوف، ولواء الهجوم الجبلي رقم 57 في منطقة قرية كوزاتسكوي بمنطقة خيرسون، إضافة إلى 63 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، ونقاط تمركز للأفراد والمعدات العسكرية في 152 مقاطعة.


وقال الفريق إيغور كوناشينكوف إنه أثناء القتال المضاد للبطاريات، أصيبت راجمات صواريخ "غراد" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار بالقرب من قريبة ليبتسي بمنطقة خاركوف ، كما تم تدمير رادار مضاد للبطارية AN/TPQ-50 أمريكي الصنع، ومحطتي رادار AN/TPQ-36 أمريكيتين الصنع في مناطق قريتي كونستانتينوفكا وسيفرسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 4 طائرات مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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