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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل وربة منزل لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بالسلام

حبس
حبس

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس عاطل وربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام وسلاح ابيض بدائرة قسم شرطة السلام اول.

وكلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مكافحة جرائم حائزى ومتجرى المواد المخدرة، وتكمنت في ضبط عاطل وربة منزل حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام- مبلغ مالى – سلاح أبيض – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة .

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