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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من حقه | أميرة عبد العظيم تكشف سبب توقف برنامجها على التليفزيون

أميرة عبد العظيم
أميرة عبد العظيم

أكدت الإعلامية أميرة عبد العظيم، سبب عدم  استمرارها في تقديم برنامج " ليلتي " على التليفزيون المصري، مثلما كانت تفعل سابقا.

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وقالت أميرة عبد العظيم في حوارها  مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" كنت أستضيف رموز الفن في الغناء والتمثيل في مصر والوطن العربي بدون مقابل في البرنامج ".

وأضافت أميرة عبد العظيم :" الفنانين كانوا يظهرون في برنامج ليلتي  الذي اقدمه وكانوا في منتهى السعادة لأنهم يظهرون على التلفزيون المصري ".

ولفتت أميرة عبد العظيم :"   احنا كنا بنعمل تريند بقيمة فن الفنان الذي نقوم باستضافته وكي نقوم بتنفيذ هذا الأمر مرة اخرى الأن صعب ".

وتابعت أميرة عبد العظيم:" أي فنان الآن يتم طلبه  للظهور في أي برنامج بيطلب فلوس وهذا من حقه أيضا وبالتالي لا توجد محطة تستطيع أن تتحمل تكاليف ظهور الفنانين في بعض البرامج ".


 

أميرة عبد العظيم نشوى مصطفى بنت البلد التليفزيون اخبار التوك شو

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