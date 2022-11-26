من حقه | أميرة عبد العظيم تكشف سبب توقف برنامجها على التليفزيون

أكدت الإعلامية أميرة عبد العظيم، سبب عدم استمرارها في تقديم برنامج " ليلتي " على التليفزيون المصري، مثلما كانت تفعل سابقا.

وقالت أميرة عبد العظيم في حوارها مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" كنت أستضيف رموز الفن في الغناء والتمثيل في مصر والوطن العربي بدون مقابل في البرنامج ".

وأضافت أميرة عبد العظيم :" الفنانين كانوا يظهرون في برنامج ليلتي الذي اقدمه وكانوا في منتهى السعادة لأنهم يظهرون على التلفزيون المصري ".

ولفتت أميرة عبد العظيم :" احنا كنا بنعمل تريند بقيمة فن الفنان الذي نقوم باستضافته وكي نقوم بتنفيذ هذا الأمر مرة اخرى الأن صعب ".

وتابعت أميرة عبد العظيم:" أي فنان الآن يتم طلبه للظهور في أي برنامج بيطلب فلوس وهذا من حقه أيضا وبالتالي لا توجد محطة تستطيع أن تتحمل تكاليف ظهور الفنانين في بعض البرامج ".



