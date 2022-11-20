دويتو عزف على الطبلة بين نشوى مصطفى وسعيد الأرتيست..فيديو

حل الفنان سعيد الأرتيست، عازف الإيقاع، ضيفا على الفنانة نشوى مصطفى في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد ".

وطلبت نشوى مصطفى من سعيد الارتيست أن يقوم بتعليمها العزف على الطبلة ، وشاركته العزف على الطبلة .



وقال سعيد الأرتيست :" بحاول اعطي الطلاب الذين يدرسون معي كل خبراتي في مجال الإيقاع و العزف على الطبلة ".

وقام سعيد الارتيست، بعزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية والإيقاعات الموسيقية المختلفة على الطبلة .

وعرض سعيد الارتيست، طبلة مكتوبة عليها اسمه وتم تصنيعها في اليونان من الفخار وجلد السمك ويتم بيعها على مستوى العالم .