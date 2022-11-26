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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلقنا ضيق..أحمد موسى يطالب البرلمان الأوروبي بتوفير الرعاية المهاجرين واللاجئين في الشوارع

أحمد موسى
أحمد موسى

 علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر ، ورد مجلس النواب المصري عليه.

 

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وجه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،  رسالة للاتحاد الأوروبي :"   احنا خلقنا ضيق ولا نقبل أن يتدخل أحد في شؤوننا  ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  كنت اتمنى أن يشيد البرلمان الأوروبي بمواجهة مصر لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأوروبا تعاني الآن بسبب كثرة المهاجرين ".  


وعرض الإعلامي أحمد موسى  مقطع فيديو  لعدم توفير الرعاية للمهاجرين واللاجئين في شوارع أوروبا  والتعامل غير الآدمي معهم ، مضيفا:" روحوا شوفوا المهاجرين اللي مرميين في الشوارع  بأوروبا".
 

أحمد موسى البرلمان الأوروبي مصر حقوق الإنسان اوروبا

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