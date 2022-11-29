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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإنتاج الحربى والصحة تبحثان التعاون فى تجهيز سيارات الإسعاف وتصنيع مستشفى ميداني

وزيرا الإنتاج الحربى
وزيرا الإنتاج الحربى والصحة

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، التعاون بين الجانبين فى مجال تجهيز سيارات الإسعاف ( إخلاء طبى – عناية مركزة ) وكذا تصنيع مستشفى ميداني. 

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جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمعهم اليوم بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .

أكد الوزير " محمد صلاح " اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوجيه جميع الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وعلى رأسها المشروعات التي تساهم في تقديم خدمات صحية لرعاية طبية أفضل للمواطنين ، كما تم الإشارة إلى حرص الوزارة على الانتهاء من تنفيذ المشروعات المسنده إليها في التوقيتات المحددة التي يتم الاتفاق عليها وبالكفاءة المطلوبة فى ضوء تحقيق التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة.

وأشار وزير الإنتاج الحربى، خلال اللقاء إلى أن التعاون مع وزارة الصحة والسكان خلال الفترة السابقة أثمر عن تنفيذ العديد من المشروعات ومنها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، كما تطرقت المباحثات لتشمل إمكانية التعاون فى مجال تجهيز سيارات الإسعاف ( إخلاء طبى – عناية مركزة ) و تصنيع مستشفى ميداني وفقا لإحتياجات وزارة الصحة فى هذا الشأن ، حيث تم استعراض الإمكانيات والمواصفات الفنية لسيارة الإسعاف "جازيل " المجهزة طبيا وإمكانية تجيهزها بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ( مصنع 200 الحربى ) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى .

من جانبه أعرب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن تقديره لوزير الإنتاج الحربى، على هذه الإستضافة والحرص على التعاون الدائم بين الجانبين ، حيث أشاد " عبد الغفار " بما اطلع عليه من إمكانيات للتجهيزات المختلفة لسيارات الإسعاف المزمع تجهيزها بالتعاون مع  الإنتاج الحربى ، مضيفا أن وزارة الصحة والسكان على إيمان تام بضرورة توفير هذه النوعية من السيارات المجهزة طبيا والتى تعد من أهم العوامل فى إنقاذ المرضى حتى وصولهم لأقرب مستشفى لتلقى الرعاية المناسبة .

 

سيارات الإسعاف "جازيل"

وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن فى نهاية اللقاء حرص الوزير " محمد صلاح " على اصطحاب الدكتور خالد عبد الغفار وكافة الحضور للإطلاع على نموذج من سيارات الإسعاف ( جازيل ) وذلك لتحديد نوعية التجهيزات المطلوبه فى ضوء إحتياجات وزارة الصحة .


حضر اللقاء المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين شحاته المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير و محمد عيد بكر المستشار الإعلامى والمهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ومحمد أبو المجد قطاع العلاقات العامة والمراسم والمهندس / انس محمود رئيس قطاع البحوث بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات .

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