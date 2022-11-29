الإسكوا تنظم المنتدى البرلماني للتنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية

انطلقت فعاليات المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مع الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الثلاثاء، بمشاركة من المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، ويستمر على مدى يومين في بيت الأمم المتحدة في بيروت.

ويهدف المنتدى لبحث دور البرلمانات في مواجهة التهديدات الخطيرة الناتجة عن تغيّر المناخ في المنطقة العربية، إذ يأتي عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) الذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ويبحث المشاركون في الآليات القائمة والمحتملة لتعزيز مشاركة البرلمانات في تشكيل أطر السياسات، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المتعلقة بالمناخ عبر أدوارها التشريعية والرقابية والتمثيلية وتلك المتعلّقة بالميزانية.

وفي كلمة افتتاحية، قال نائب الأمينة التنفيذية للإسكوا، منير تابت، إن الجهود التي يبذلها العالم للحد من أزمة تغيّر المناخ والتكيف مع آثاره لا تزال غير كافية، مشددًا على أنه يجب تركيز الجهود على الانتقال إلى نموذج تنموي شامل للجميع ومنيع أمام التغير المناخي.

وأضاف أن البرلمانيين لهم دور رئيسي في تعزيز العمل المناخي وتوجيهه، لا سيما من خلال اقتراح التشريعات المناخية ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تنفيذها الفعّال، مشيرًا إلى أن البرلمانات أيضًا لها أن تضمن تعزيز الاستجابات التشريعية الوطنية ومواءمتھا مع الاتفاقیات والصكوك الدولیة المتعلقة بالعمل المناخي.

وفي كلمة مسجّلة، حث الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشنجونج على ضرورة تحويل الالتزامات الدولية مثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية باريس للتغيّر المناخي إلى تشريعات وطنية، مدعومة بمخصّصات ميزانية ورقابة صارمة على أداء الحكومات.

من جهته، سلط مدير المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خالد عبد الشافي، الضوء على دور البرلمانات في متابعة عمل الحكومات ومراقبته عبر التشريع المناسب ما سيؤدي إلى التخفيف من آثار تغير المناخ السلبية وانعكاساته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تختتم أعمال المنتدى بمجموعة من الرسائل الرئيسية التي سترفع أمام المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023.

جدير بالذكر أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وتعزيز التكامل الإقليمي.