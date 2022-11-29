عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإسكوا تنظم المنتدى البرلماني للتنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية

صدى البلد

انطلقت فعاليات المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مع الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الثلاثاء، بمشاركة من المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، ويستمر على مدى يومين في بيت الأمم المتحدة في بيروت.

ويهدف المنتدى لبحث دور البرلمانات في مواجهة التهديدات الخطيرة الناتجة عن تغيّر المناخ في المنطقة العربية، إذ يأتي عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) الذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ويبحث المشاركون في الآليات القائمة والمحتملة لتعزيز مشاركة البرلمانات في تشكيل أطر السياسات، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المتعلقة بالمناخ عبر أدوارها التشريعية والرقابية والتمثيلية وتلك المتعلّقة بالميزانية.

وفي كلمة افتتاحية، قال نائب الأمينة التنفيذية للإسكوا، منير تابت، إن الجهود التي يبذلها العالم للحد من أزمة تغيّر المناخ والتكيف مع آثاره لا تزال غير كافية، مشددًا على أنه يجب تركيز الجهود على الانتقال إلى نموذج تنموي شامل للجميع ومنيع أمام التغير المناخي.

وأضاف أن البرلمانيين لهم دور رئيسي في تعزيز العمل المناخي وتوجيهه، لا سيما من خلال اقتراح التشريعات المناخية ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تنفيذها الفعّال، مشيرًا إلى أن البرلمانات أيضًا لها أن تضمن تعزيز الاستجابات التشريعية الوطنية ومواءمتھا مع الاتفاقیات والصكوك الدولیة المتعلقة بالعمل المناخي.

وفي كلمة مسجّلة، حث الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشنجونج على ضرورة تحويل الالتزامات الدولية مثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية باريس للتغيّر المناخي إلى تشريعات وطنية، مدعومة بمخصّصات ميزانية ورقابة صارمة على أداء الحكومات.

من جهته، سلط مدير المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خالد عبد الشافي، الضوء على دور البرلمانات في متابعة عمل الحكومات ومراقبته عبر التشريع المناسب ما سيؤدي إلى التخفيف من آثار تغير المناخ السلبية وانعكاساته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تختتم أعمال المنتدى بمجموعة من الرسائل الرئيسية التي سترفع أمام المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023.

جدير بالذكر أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وتعزيز التكامل الإقليمي.

المنتدي البرلماني اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا COP27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

حالة وفاة و15 إصابة.. الصور الأولى لـ حادث انقلاب ميكروباص بترعة في قنا

مشاهدة مباراة السنغال والاكوادور مباشر الآن 1 - 0 فى كأس العالم

إلغاء رحلات جوية وتجهيز ملاجىء.. انفجار أكبر بركان في العالم بهاواي.. فيديو

تراجع حاد.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1460 جنيهاً

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بشرى سارة.. اعرف موعد رفع الحد الأدني لـ المعاشات

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

ترشيحاتنا

السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية غينيا الاستوائية

فنانة شهيرة باكية: جارنا مدمن المخدرات قتل والدتي

مناورات عسكرية ضخمة.. كيف تستعد أمريكا وإسرائيل لضرب منشآت إيران النووية؟

المريلة غرقت.. تفاصيل حزينة بحادث انقلاب ميكروباص حضانة بترعة الأربعين في قنا

هولندا تتقدم على قطر بهدف بالشوط الأول في كأس العالم

رئيس الوزراء يتابع توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطبل والزمر.. هنود يرقصون فرحا بقدوم القطار.. شاهد

أسرع طريقة لخسارة الوزن.. مشروب شهير مفعوله أقوي من أدوية الرجيم

هذه المشاعر تدمر القلب وتسبب الموت .. اكتشفها

أكاديمية ناصر العسكرية تنظم عرضاً تقديمياً للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة

فيديو

كنت خجولة ومنطوية.. ريهام عبد الغفور تكشف سبب تحول شخصيتها بالسنوات الأخيرة

أكاديمية ناصر العسكرية تنظم عرضاً تقديمياً للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة

أشرف عبد الباقى يوضح صعوبة المسرح عن السينما والتلفزيون

قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة والإعدادية| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

اﻟﻤﺰﻳﺪ