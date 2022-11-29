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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ممسكا بسنارته.. مصرع مسن بمصرف بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

عثر  أهالي دكرنس بمحافظة الدقهلية على جثمان مسن لقى مصرعه ممسكًا بسنارته

محافظ الدقهلية: إحالة 73 محضرا بمخالفات المخابز والأسواق للنيابة العامة

 أثناء ممارستة هواية صيد الأسماك من مصرف عقب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من  مركز شرطة دكرنس يفيد بالعثور علي جثة مسن ملقاه علي مصرف القليوبية التابعة لدائرة المركز وبجواره سنارة صيد أسماك.

انتقل ضباط مباحث  دكرنس  إلي مكان الواقعة وبالفحص تبين أن المتوفي يدعي سمير أحمد محمد  الشاعر 62 عاما مقيم بمدينة دكرنس.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى دكرنس العام، حيث ورد تقرير مفتش الصحة أنه بالكشف الظاهرى علي جثة المتوفى تبين أنه لا يوجد شبهة جنائية وأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

تم التحفظ على الجثمان والتوصل لأهليته.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التحقيق .

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