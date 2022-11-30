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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. الليلة

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

يختتم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مساء اليوم، فعاليات دورته السابعة التي بدأت يوم الجمعة الماضي، واستمرت على مدار 6 أيام من الندوات والتكريمات والعروض المسرحية القوية.

وتحتفي إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالعروض الفائزة وسيتم توزيع الجوائز في حفل الختام الليلة، الذي سيقام في قصر ثقافة شرم الشيخ.

كما سيشهد حفل الختام تكريم عدد من الفنانين وعمالقة المسرح، أبرزهم الفنان المصري حسن العدل، والفنان الكويتي نبيل الفيلكاوي، واسم الراحل ماهر سليم.

ومن المقرر أن يحضر حفل الختام عدد من النجوم والفنانين أبرزهم الفنانة سميحة أيوب ومحمد عادل ميدو، وأمل الدباس، والمخرج خالد جلال وحمزة العيلي وغيرهم.

غادر الفنان مصطفى شعبان شرم الشيخ قبل ساعات من حفل الختام، للاستعداد لبدء تصوير مسلسله الرمضاني المقبل "بابا المجال"، الذي سينطلق بداية شهر ديسمبر.

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، أمس، ندوة تكريم الفنان الكويتي نبيل الفيلكاوي ، وذلك بحضور الكاتب والناقد يسري حسان ، والفنانة أمل الدباس ، والدكتور محمد زعيمة ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

وقال مازن الغرباوي رئيس المهرجان : تتشرف ادارة المهرجان تكريم أحد رموز الحركة المسرحية من دولة الكويت الشقيقة الدكتور نبيل الفيلكاوي ، وبشكر اللجنة العليا للمهرجان التي كانت تعمل علي  التنوع في اختيار مكرميها في فنون وعناصر العرض المسرحي ، سعيد سعادة بالغة بإختياره كأحد رموز الحركة المسرحية فهو له  اسهامات متعددة وأيادي بيضاء علي أجيال من الشباب .

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