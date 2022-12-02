نوع جديد مثير للقلق.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول متحورات كورونا الخطيرة

فجر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم، مفاجأة بشأن ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام الصحة العالمية إن الثغرات في المراقبة والاختبار والتسلسل والتطعيم لفيروس كورونا تستمر في خلق الظروف المثالية لظهور نوع جديد مثير للقلق.

وأكد أكبر مسؤول يشرف على مكافحة الصين لـ فيروس كورونا لمسؤولي الصحة الوطنيين، إن الصين تدخل مرحلة ومهمة جديدة في جهودها للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وتشير تصريحات نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سون تشونلان إلى أن السلطات تستعد لتغيير نهجها في الاستجابة للوباء في البلاد بعد أيام من الاحتجاجات غير المسبوقة حيث بدأت بعض المدن في تخفيف بعض قيود الوباء.

وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا، قال سون خلال اجتماع مع لجنة الصحة الوطنية: “مع انخفاض سمية متغير أوميكرون، وزيادة معدل التطعيم، وتراكم الخبرة للسيطرة على تفشي المرض والوقاية منه، يواجه احتواء الوباء في الصين مرحلة ومهمة جديدة”.

ولم يشر سون إلى سياسات الحكومة المثيرة للجدل بشأن عدم انتشار فيروس كورونا، وقال إن الحكومات المحلية يجب أن 'تستجيب وتحل المطالب المعقولة للجماهير' في الوقت المناسب.